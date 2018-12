Stuttgart/Karlsruhe Schüler wollen für andere Klimapolitik demonstrieren

Stuttgart.

Schüler aus Baden-Württemberg wollen am Freitag zusammen mit Jugendlichen im ganzen Bundesgebiet gegen die aktuelle Klimapolitik demonstrieren. Wie die Initiative "Fridays for Future Deutschland" auf ihrer Facebook-Seite mitteilte, seien Proteste etwa in Stuttgart und Karlsruhe geplant. Angekündigt sind Demonstrationen in mindestens sieben Städten in ganz Deutschland.