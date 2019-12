Stuttgart Schüsse auf der A8

Stuttgart.

Auf der A 8 München-Stuttgart hat der 35-jährige Fahrer eines schwarzen Mercedes mit Göppinger Kennzeichen am Sonntag aus dem geöffneten Fenster der Fahrertür mehrere Schüsse aus einer Pistole abgegeben. Wie die Poilzei am Montag mitteilte, war der Mann gegen 12.20 Uhr zwischen den Anschlussstellen Stuttgart-Plieningen und Flughafen/Messe unterwegs - vermutlich mit den Fahrern eines weiteren Mercedes mit Esslinger Kennzeichen und eines schwarzen BMW. Alle drei Fahrzeuge fuhren anschließend am Autobahnkreuz Stuttgart auf die A 81 Richtung Singen.