Stuttgart.

Die grün-schwarzen Regierungsfraktionen sind beim Thema Abbau von Landesschulden noch nicht auf einer Linie. Grünen-Landtagsfraktionschef Andreas Schwarz befürwortet zwar eine Kredittilgung von 200 Millionen Euro im Jahr 2018. Für 2019 wollte er sich am Freitag in Stuttgart aber noch nicht festlegen. Er begründete dies mit der ausstehenden Steuerschätzung im Herbst und möglichen Steuersenkungen, die eine neue Bundesregierung nach der Bundestagswahl beschließen könnte. Dann könnte der Staat weniger Geld in der Kasse haben. Hingegen hatte CDU-Landtagsfraktionschef Wolfgang Reinhart der "Südwest Presse" (Freitag) gesagt, dass seine Fraktion im neuen Doppelhaushalt insgesamt mit einer halben Milliarden Euro in die Schuldentilgung einsteigen will. Das Land ist mit 47 Milliarden Euro verschuldet.