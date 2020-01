Stuttgart-Schwabstraße Update: Notarzteinsatz: Verspätungen auf allen S-Bahn-Linien

13.15 Uhr: Die Störung wegen eines Notarzteinsatzes am Gleis in Stuttgart-Schwabstraße konnte behoben werden. Das teilte der VVS mit. Es müssen keine weiteren Züge umgeleitet werden. Sie können regulär durch die Tunnelstammstrecke mit Halt in Stuttgart-Schwabstraße fahren. Alle Züge fahren bis auf weiteres im Halbstundentakt. Weitere Informationen folgen.