Stuttgart.

Werdende Mütter können laut Experten ihr Kind bereits während der Schwangerschaft vor Übergewicht und Diabetes schützen. Schleichen sich bei der Ernährung früh Fehler ein, könne das Kind Fehlfunktionen und chronische Krankheiten entwickeln, die lebenslang bestehen, warnte Professor Peter Grimm von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) vor einer Fachtagung an der Universität Hohenheim am Donnerstag in Stuttgart. Wie wird das Baby Zucker verwerten? Wie Fette im Körper speichern? Die Forschung belege: Wie die Organe des Kindes künftig funktionieren, legt schon die Ernährung der Mutter in der Schwangerschaft mit fest.