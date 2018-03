Stuttgart Sehr hohe Feinstaubwerte vor Ende des Alarms

Stuttgart.

Kurz vorm Ende des Feinstaubalarms in Stuttgart ist die Luftbelastung noch einmal stark gestiegen. Wie aus Daten der Landesanstalt für Umwelt (LUBW) am Samstag hervorgeht, wurden am besonders belasteten Neckartor am Freitag im Tagesmittel 74 Mikrogramm Feinstaub pro Kubikmeter Luft gemessen - der EU-Grenzwert liegt bei 50 Mikrogramm im Tagesmittel. Am Samstag wurden dort zeitweise sogar 83 Mikrogramm gemessen. Der achte Feinstaubalarm in Stuttgart endet nach fast zwei Wochen in der Nacht zum Sonntag.