Stuttgart SEK-Einsatz in Bad Cannstatt

Stuttgart-Bad Cannstatt.

In der Nacht zum Dienstag ist ein Spezialeinsatzkommando der Polizei in die Neckarstraße angerückt. Anwohner alarmierten am Montag gegen 22.40 Uhr die Polizei, weil sie aus der Wohnung eines 68-Jährigen Benzingeruch wahrgenommen hatten. Von außen stellten die Beamten fest, dass der Mann zwei Messer gegen sich gerichtet hatte und offensichtlich Benzin zur Explosion bringen wollte. Hinzugezogene Spezialkräfte der Polizei drangen gegen 1.25 Uhr in die Wohnung ein. Aufgrund des offenbar psychisch instabilen Zustandes des Mannes wurde dieser in ärztliche Behandlung übergeben und in ein Krankenhaus gebracht. Die Staatsanwaltschaft prüft derzeit, die vorläufige Unterbringung des Mannes in einer psychiatrischen Einrichtung.