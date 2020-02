Stuttgart Senioren können Führerschein gegen VVS-Jahreskarte tauschen

Stuttgart.

Stuttgarter Senioren können vom Sommer an ihren Führerschein einmalig gegen ein Jahresticket des VVS eintauschen. Das kündigte Stuttgarts Oberbürgermeister Fritz Kuhn (Grüne) am Freitag bei der Bilanz des Verkehrs- und Tarifverbunds (VVS) an. Als OB ist Kuhn auch Vorstandsvorsitzender des VVS. Über das genaue Prozedere will der Verbund später informieren.