Stuttgart Sicherheit bei Fußballspielen: Polizei weniger belastet

Stuttgart.

Werden die Fußballfans friedlicher - oder gab es einfach weniger der sogenannten Hochsicherheitsspiele im Land? Die Belastung für die Polizei am Rande von Spielen der drei Profiligen ist in der vergangenen Saison auf 120 500 Stunden (2016/17: 146 800 Stunden) gesunken. Das teilte das Innenministerium am Freitag in Stuttgart mit. Zudem mussten gut 2000 Polizisten weniger eingesetzt werden als in der Vorsaison. 19 000 Polizisten waren diesmal zur Sicherung der 144 Spiele im Einsatz. Das sei immer noch viel - und weiter eine hohe zeitliche Belastung für die Polizei, hieß es.