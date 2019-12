Stuttgart Silvester auf dem Schlossplatz: Böllern verboten

Böller und Raketen verboten gilt vom 31. Dezember 20 Uhr bis 2 Uhr am Neujahrsmorgen am Schlossplatz, auf der Königsstraße zwischen der Domkirche und den Königsbauarkaden, auf der Treppe neben dem Kunstmuseum und noch einigen Bereichen rund um den Schlossplatz herum. Das Verbot von Feuerwerkskörpern gehört nach Angaben der Stadt zum Sicherheitskonzept anlässlich der dort geplanten Silvesterfeier. Ab 21 Uhr am Silvesterabend soll ein buntes Programm auf der Bühne vor dem Neuen Schloss in das Neue Jahr begleiten. Geplant seien Auftritte des schwäbischen Comedian Dodokay, des Generalmusikdirektors der Staatsoper Stuttgart, Cornelius Meister, der Sopranistin Alexandra Urquiola, des Freiburger Jazzchors, der Akrobatik-Show "Acrodanse", der Trommelgruppe "Drumaturgia" sowie eines Ensembles um den Träger des baden-württembergischen Jazzpreises, Alexander "Sandi" Kuhn. Der Eintritt ist kostenlos.

Statt eines Feuerwerks soll zu Mitternacht ein Multimedia-Spektakel den Nachthimmer mit Videoprojektionen, lichttechnischen Inszenierungen sowie Laser- und Spezialeffekten erhellen.

Die Stadt meint es ernst mit dem Böller- und Raketenverbot. Der Geltungsbereich des Feuerwerkskörperverbots soll abgesperrt und von der Polizei kontrolliert werden. Innerhalb dieses Bereichs werde eine gesonderte Veranstaltungsfläche ausgewiesen, die ebenfalls nochmals abgesperrt und von einem Ordnungsdienst kontrolliert wird. Auf der gesamten Fläche ist es laut Angaben der Stadt verboten, Feuerwerkskörper mitzuführen oder abzubrennen.