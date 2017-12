Stuttgart Skifahrer müssen mit starkem Gegenwind rechnen

Stuttgart.

Schnee, Regen und Wind - darauf muss sich der Südwesten rund um den zweiten Advent einstellen. In den höheren Lagen werden am Wochenende bis zu 15 Zentimeter Neuschnee erwartet, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mitteilte. Am Feldberg sinken die Temperaturen nachts auf bis zu zehn Grad unter Null.