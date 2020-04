Coronavirus in Stuttgart Sozialminister rechnet mit Absage von Cannstatter Volksfest

Stuttgart.

Nach der Absage des Oktoberfests wegen des Coronavirus steht das Cannstatter Volksfest in Stuttgart auf der Kippe. Sozialminister Manne Lucha (Grüne) rechet mit einer Absage, die Stadt hat nach eigenen Angaben noch nicht entschieden. "Nach allem, was wir derzeit wissen, ja", sagte Lucha am Dienstag auf die Frage, ob das zweitgrößte Volksfest in Deutschland abgesagt werde. Die größte Gefahr gehe derzeit von Großveranstaltungen aus. "Und dann ist es halt so, dass es im Moment in der Bedürfnishierarchie die Verpflichtung gibt, Gesundheit zu schützen", sagte Lucha in Stuttgart.