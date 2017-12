Stuttgart SPD-Chefin Breymaier: Von GroKo bis Neuwahlen alles möglich

Stuttgart.

Der Weg zu einer neuen Regierungsbeteiligung der Bundes-SPD in Berlin ist aus Sicht der baden-württembergischen Landesvorsitzenden extrem lang und sehr schwer. "Da muss erheblich was passieren", sagte Leni Breymaier am Montag der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. Sie unterstütze die vom SPD-Vorstand beschlossenen ergebnisoffenen Gespräche mit der Union. Wichtiger als Farbenspiele seien sozialdemokratische Inhalte. Klar sei aber: "Wir sind nicht dazu da, der Kanzlerin den Besen zu reichen, damit sie die Scherben zusammenkehren kann."