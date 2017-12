Stuttgart Spediteursverbund will Klage gegen Daimler einreichen

Stuttgart.

In den Schadenersatz-Verfahren gegen Lkw-Bauer wegen eines Kartells kommt Fahrt auf. Nachdem die Bahn am Mittwoch vor dem Münchner Landgericht Klage eingereicht hat gegen Daimler, Iveco, Volvo/Renault, DAF und MAN, will heute eine Gruppe von Spediteuren ihren juristischen Forderungskatalog beim Stuttgarter Landgericht hinterlegen. Der Europäische Ladungs-Verbund Internationaler Spediteure (Elvis) strebt Schadenersatz von 176 Millionen Euro an. Die gut 300 Firmen hatten nach eigener Darstellung 16 600 Lkw gekauft und dabei pro Fahrzeug teilweise mehr als 10 000 Euro zu viel bezahlt. Daimler ist anderer Auffassung - der Lkw-Bauer geht nicht davon aus, dass Kunden ein finanzieller Schaden entstand.