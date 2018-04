Stuttgart Staatsanwaltschaft ermittelt nach gestopptem Tier-Transport

Die Autobahnpolizei hatte den Transporter aus der Slowakei am Dienstagabend bei Leonberg (Kreis Böblingen) kontrolliert und die Tiere befreit. Derzeit sind sie im Stuttgarter Tierheim in Quarantäne und Leiterin Marion Wünn zufolge in "sehr kritischem Zustand". Zwei Katzen und ein Hund überlebten die Folgen des Transports nicht.

Im Jahr 2017 zählte der Tierschutzbund bundesweit 107 Fälle von illegalem Tierhandel - die meisten stammten aus osteuropäischen Ländern wie Rumänien, Serbien und Bulgarien. Die Sprecherin der Organisation verwies zudem auf eine hohe Dunkelziffer, da viele Fälle nicht bekannt würden. Auch im Südwesten flogen in den vergangenen Monaten immer wieder illegale Tierhändler auf - unter anderem in Freiburg und Offenburg.