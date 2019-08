Stuttgart-Stadtmitte 27-Jähriger greift Reisenden mit Glasflasche an

Stuttgart-Stadtmitte.

Ein 27-Jähriger hat in den frühen Sonntag-Morgenstunden (11.8.) am S-Bahnhaltepunkt Stuttgart-Stadtmitte einen Reisenden mit einer Glasflasche verletzt. Vorausgegangen war der Tat, nach ersten Erkenntnissen der Polizei, ein Streit mit einer 32-Jährigen Frau.

Der 27-jährige Amerikaner geriet gegen 3.40 Uhr am Bahnsteig mit der 32-Jährigen in einen Streit. Daraufhin bewarf die Frau den 27-Jährigen mit einem Schuh. Der 27-Jährige stieß seinerseits die Frau wiederholt zu Boden, wodurch sie offenbar mit dem Kopf aufschlug.

Als umstehende Reisende dazwischen gingen, nahm der 27-Jährige eine Glasflasche und warf sie einem der Reisenden an den Kopf. Der Mann erlitt eine Platzwunde am Kopf.

Ob die 32-Jährige bei der Auseinandersetzung verletzt wurde, ist nicht bekannt, da sie vor dem Eintreffen der alarmierten Polizei verschwand. Die Beamten nahmen den 27-Jährigen vorläufig fest.