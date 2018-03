Stuttgart Starker Fernreiseverkehr zu Ostern erwartet

Stuttgart/München.

Auf den Autobahnen und Fernstraßen im Südwesten wird es über Ostern wieder voll. Am deutlichsten werde dies am Nachmittag des Gründonnerstags zu spüren sein, sagt der ADAC mit Blick auf die Osterferien in fast allen Bundesländern voraus. Viele Autoreisende ziehe es in die Skigebiete der Alpen - nicht wenige auch in umgekehrter Richtung an die deutschen Küsten.