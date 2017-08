Stuttgart Statistiker: Armutsrisiko im Südwesten am geringsten

Stuttgart.

Das Armutsrisiko ist in Baden-Württemberg bundesweit am geringsten. Nach einer am Dienstag veröffentlichten Erhebung des Statistischen Bundesamtes sind 11,9 Prozent der Menschen im Südwesten gefährdet, in die Armut abzurutschen. Damit schneidet das Land deutlich besser ab als die anderen alten Bundesländer, die im Schnitt eine Quote von 15 Prozent aufweisen. Nachbarland Bayern kommt auf 12,1 Prozent - und steht damit am zweitbesten da.