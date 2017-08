Stuttgart Statistiker sehen Trendwende bei Schülerzahlen

Stuttgart.

Nach Jahren sinkender Schülerzahlen erwarten Statistiker eine Trendwende. Noch bis zum Schuljahr 2020/21 werde die Zahl der jungen Leute an öffentlichen und privaten allgemeinbildenden und beruflichen Schulen abnehmen, danach ergebe sich ein Anstieg, teilte das Statistische Landesamt am Mittwoch in Stuttgart mit. Mit 1,546 Millionen Schülern wäre dann 2025/26 die Zahl des Schuljahres 2016/17 - 1,544 Millionen - leicht überschritten. Als Gründe nennt das Amt eine stabile Geburtenrate und Zuwanderung.