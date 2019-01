Stuttgart Stickoxid-Werte 2018 so hoch wie nirgendwo sonst

Berlin/Stuttgart. Die Luftverschmutzung mit Stickoxiden bleibt in vielen Städten höher als erlaubt - und nirgendwo ist sie bislang so hoch wie in Stuttgart. Wie aus einer ersten Bilanz des Umweltbundesamts hervorgeht, wurde der EU-Grenzwert 2018 in mindestens 35 deutschen Städten überschritten. Die höchste Belastung hat Stuttgart mit 71 Mikrogramm pro Quadratmeter, gefolgt von München mit 66 Mikrogramm.