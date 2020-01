Stuttgart.

Ein Fußgänger ist in Stuttgart-Bad Cannstatt von einer Straßenbahn erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Ersten Ermittlungen zufolge soll der 51-Jährige am Donnerstagabend beim Überqueren eines Bahnübergangs an der Haltestelle Gnesener Straße die Bahn übersehen haben, wie die Polizei mitteilte. Durch den Unfall war der Straßenbahnverkehr rund eine Stunde unterbrochen.