Stuttgart.

Innenminister Thomas Strobl (CDU) will kleine und mittlere Unternehmen stärker im Kampf gegen Datenklau und IT-Angriffe unterstützen. Der CDU-Politiker will die Pläne für die sogenannte Cyberwehr heute zunächst im Kabinett und dann vor Journalisten in Stuttgart erläutern. Die Anlaufstelle soll Firmen helfen, die keine eigenen IT-Spezialisten haben und mit der Abwehr von IT-Angriffen überfordert sind. Vor einiger Zeit hatte es zum Beispiel die Attacke mit dem Schadprogramm "Wannacry" gegeben. IT-Systeme in mehr als hundert Ländern waren betroffen. Kriminelle versuchten auf diese Weise, Unternehmen zu erpressen.