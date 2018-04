Stuttgart Stuttgart hat kein Verständnis für besetzte Wohnungen

Grillen in der Schwabenmetropole Die schönsten Grillplätze Stuttgarts

Der Frühling ist da und der Sommer kündigt sich an. Da ist grillen angesagt. Wer keinen Garten hat, für den gibt es in Stuttgart jede Menge Möglichkeiten Würstchen und Co. woanders durchzubraten. Wir zeigen Ihnen die schönsten Grillplätze in Stuttgart in unserer interaktiven Karte.