Stuttgart Stuttgart löst zweiten Feinstaubalarm der Saison aus

Stuttgart.

Die Landeshauptstadt Stuttgart hat den zweiten Feinstaubalarm der Saison ausgelöst. Wie die Stadt am Donnerstag mitteilte, beginnt der Alarm für den Autoverkehr am Samstag ab 0.00 Uhr. Für Komfort-Kamine gilt er schon ab Freitag (2. November) 18.00 Uhr. Wann er beendet wird, ist offen. Mit dem Alarm soll bei Wetterlagen mit wenig Luftaustausch die erwartbare Belastung mit Feinstaub und Stickstoffdioxid in Stuttgart reduziert werden.