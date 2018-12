Stuttgart Stuttgarter CDU gegen Kuhn-Vorstoß zu Nahverkehrsabgabe

Stuttgart. Stuttgarts Oberbürgermeister Fritz Kuhn (Grüne) erntet mit einem Vorstoß zu einer Nahverkehrsabgabe Kritik der CDU. "Dies wäre ein weiterer harter Schlag für die Zehntausende Berufspendler, die tagtäglich zu ihrem Arbeitsplatz in der Stadt pendeln und auf den Pkw angewiesen sind", erklärte der Kreisvorsitzende Stefan Kaufmann in einer Mitteilung, "und für den Wirtschaftsstandort Stuttgart von großem Nachteil." Zuvor hatte Kuhn "Stuttgarter Zeitung" und "Stuttgarter Nachrichten" (Donnerstag) gesagt, dass eine solche Abgabe ein weiterer Schritt sein könne, um Autofahrer in der Stadt zum Umsteigen auf Bus und Bahn zu bewegen.