Stuttgart Stuttgarter Verein erhält Sonderpreis für Kinderschutz

Der mit 20 000 Euro dotierte Hanse-Merkur-Preis für Kinderschutz selbst ging an das Projekt "Starke Basis! - Grundschüler aus Hamburgs Brennpunkten auf Erfolgskurs" der Organisation "Teach First". Dafür hatten Hochschulabsolventen zwei Jahre an Brennpunktschulen gearbeitet und den Kindern dabei ohne Zeitdruck zu besseren Abschlüssen verholfen.

Der Preis gilt als Deutschlands ältester Sozialpreis. Er wurde zum 38. Mal an Menschen und Projekte vergeben, die sich ehrenamtlich und in besonderer Weise um das Wohl von kranken, behinderten oder sozial benachteiligten Kindern bemühen.