Stuttgart Tausende demonstrieren für bessere Löhne

Stuttgart.

Tausende Beschäftigte des öffentlichen Dienstes haben in Stuttgart für eine bessere Bezahlung demonstriert. 6500 Menschen nahmen laut der Gewerkschaft Verdi an der Demonstration am Donnerstag teil, die am Mittag mit einer Abschlusskundgebung auf dem Schlossplatz endete. Rund 12 000 Beschäftigte legten demnach am Donnerstag im Südwesten die Arbeit nieder. "Wir sind es wert" und "wer nicht hüpft, ist Arbeitgeber", skandierten die Demonstranten. "Gegen Fachkräftemangel helfen keine Sonntagsreden" und "Wir zeigen die rote Karte", stand auf den Plakaten der Teilnehmer.