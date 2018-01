Stuttgart Tausende Metaller zu Warnstreiks aufgerufen

Karlsruhe IHK-Präsident fordert grenzüberschreitenden Verkehrsausbau

Es dürfe nicht sein, dass es wegen sprachlicher Hürden und nicht zusammenpassender Technik Engpässe auf einer Ausweichstrecke in Frankreich gebe und Lokomotiven ausgetauscht werden müssten, sagte Grenke am Montag beim Neujahrsempfang der IHK in Karlsruhe.