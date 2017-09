Stuttgart Tausende vom Wahlrecht ausgeschlossen

Grünen-Politiker Poreski betonte: "Wir müssen von der Pauschalvermutung wegkommen, dass jemand unmündig und nicht einsichtsfähig ist, weil er in dieser von ihm selbst gewählten Form unterstützt wird." Als Beispiele nannte er psychisch Kranke wie manisch-depressive und geistig behinderte Menschen, denen das aktive und passive Wahlrecht im Land, Bund und bei der Europawahl verwehrt werde. Jeder könne in eine Lebenslage kommen, in der er sich für eine solche Hilfe entscheide.

Über einen von der Grünen-Fraktion in den Bundestag eingebrachten Gesetzentwurf zur "Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention im Wahlrecht" werde in dieser Wahlperiode nicht mehr abgestimmt, bedauerte Poreski. Wenn die Grünen nach der Wahl in Koalitionsverhandlungen stünden, werde dieses Thema wieder auf die Tagesordnung kommen.