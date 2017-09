Stuttgart.

Beim Zusammenstoß zwischen einem Taxi und einer Stadtbahn in Stuttgart ist ein 56 Jahre alter Mann schwer verletzt worden. Beim Linksabbiegen habe der Taxifahrer am Montagmorgen eine mutmaßlich rote Ampel ignoriert, teilte die Polizei mit. Danach sei der Wagen mit einer Stadtbahn zusammengestoßen, einige Meter mitgeschleift und "stark deformiert" worden. Bei dem Unfall verletzte sich der 56-Jährige schwer. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 51 Jahre alte Stadtbahnfahrer erlitt einen Schock. Bei dem Unfall entstand laut Polizei ein Schaden von etwa 150 000 Euro.