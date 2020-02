Stuttgart Tempo 40 in Stuttgart wird ausgeweitet: Neue Schilder

Stuttgart.

Autofahrer in Stuttgart müssen künftig auf vielen weiteren Straßen der Stadt langsamer fahren als bisher. Statt der üblicherweise erlaubten 50 Kilometer pro Stunde gilt dann auf größeren Straßen im Talkessel weitgehend Tempo 40. Bis Ende Mai will die Stadt an 400 Standorten an sogenannten Vorbehaltsstraßen die entsprechenden Schilder aufstellen - rund 650 Stück insgesamt. Heute geht es damit offiziell los. Sobald die Schilder stehen, gilt auf den jeweiligen Strecken die neue Geschwindigkeitsbegrenzung.