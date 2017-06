Stuttgart Terrorgefahr-Debatte: Strobl kritisiert AfD

Stuttgart.

Der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl (CDU) hat am Donnerstag in einer Landtagsdebatte um die Terrorgefahr die AfD scharf angegriffen. Es gebe eine Fraktion, die inhaltlich und sachlich in diesen Fragen noch "Null Komma Null" beigetragen habe. "Sie sind eine absolute sicherheitspolitische Nullnummer in diesem Landtag", sagte Strobl in Stuttgart. Die Sicherheitsbehörden unternähmen alles, um ein höchstmögliches Maß an Sicherheit zu gewährleisten.