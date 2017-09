Stuttgart Terrorprozess um Massaker in Syrien

Stuttgart.

Für ein weiteres Staatsschutzverfahren gegen vier mutmaßliche Terroristen hat das Oberlandesgericht mehr als 80 Verhandlungstage eingeplant. Diesmal geht es unter anderem um ein Massaker an 36 Anhängern des Assad-Regimes in Syrien. Das Terrorverfahren, das am 25. September im Gerichtsgebäude am Gefängnis Stuttgart-Stammheim beginnt, würde demnach länger als ein Jahr dauern. Das teilte das Gericht am Freitag mit.