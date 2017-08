Stuttgart Thomas Strobl will bis 2021 CDU-Landeschef bleiben

Stuttgart.

CDU-Landeschef Thomas Strobl will bis zum Ende der Legislaturperiode Landesvorsitzender seiner Partei bleiben. "Wenn meine Partei das möchte, dann führe ich sie mit Freude und Engagement in das Jahr 2021", sagte Strobl der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. Beim Parteitag am 9. September in Reutlingen steht die Neuwahl des Landesvorstandes an, die turnusgemäß alle zwei Jahre ist.