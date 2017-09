Stuttgart Tiefdruckgebiet: Im Südwesten bleibt es kühl und windig

Stuttgart.

Herbstlicher September: In den nächsten Tagen bleibt das Wetter im Südwesten kühl, nass und ziemlich windig. Dies liege an einem Tiefdruckgebiet, dessen Ausläufer immer wieder über Baden-Württemberg hinwegzögen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag in Stuttgart mit. Demnach kann es am Dienstag sehr windig werden, in höheren Lagen kann der Wind bis zu 60 Stundenkilometer schnell werden. Im Hochschwarzwald seien auch um 70 Kilometer pro Stunde möglich. Zudem könnten sich einzelne Gewitter entwickeln. Die Höchsttemperatur liegt den Angaben nach bei 18 Grad.