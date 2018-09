Stuttgart Titanwurz "Brunhilde" blüht: Wilhelma länger geöffnet

Stuttgart.

Zum zweiten Mal in diesem Jahr hat in der Stuttgarter Wilhelma eine Titanwurz mit dem Blühen begonnen. Wegen dieses seltenen Ereignisses werde der zoologisch-botanische Garten an diesem Sonntag bis 23.00 Uhr geöffnet bleiben, sagte Björn Schäfer, Leiter des Fachbereichs Botanik. "Sie hat gerade erst begonnen, sich zu öffnen und den typischen Gestank zu entfalten", sagte Schäfer der Deutschen Presse-Agentur am Nachmittag. Im Schnitt blüht die Titanwurz nur alle sieben Jahre und nur für eine Nacht. Ende Juni hatte bereits eine andere Titanwurz in Stuttgart geblüht.