Stuttgart Umfassender Dialog gegen Europa-Skepsis im Südwesten

Stuttgart.

Einer wachsenden Skepsis gegenüber Europa stellt Baden-Württembergs Landesregierung einen neuartigen Dialog entgegen. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und Europaminister Guido Wolf (CDU) wollen damit die Vorteile Europas in Erinnerung rufen. Das geschehe vor dem Eindruck der Brexit-Entscheidung in Großbritannien. Mehr als 50 Prozent des baden-württembergischen Exports gehen in die EU.