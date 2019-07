Stuttgart Unbekannter drängt Seniorin vom Bahnsteig

Stuttgart. Am Sonntagnachmittag (30.6) fiel eine 86-jährige Dame am Stuttgarter Hauptbahnhof in den Spalt zwischen einem einfahrenden Intercity Express und der Bahnsteigkante. Was zunächst als Schwächeanfall interpretiert wurde, dürfte nach neuesten Ermittlungsergebnissen zur fahrlässigen Körperverletzung werden: Die Dame wurde möglicherweise geschubst.