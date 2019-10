Stuttgart und Region 15-Jährige vermisst - Polizei bittet um Hinweise

Stuttgart.

Die erst 15-jährige Michelle A. wird seit dem 07.07.2019 vermisst. Bis dahin hatte sie in einer sozialpädagogischen Einrichtung in Niefern-Öschelbronn gelebt. Die Polizei geht davon aus, dass sich die junge Frau versteckt hält, kann aber aufgrund ihrer Jugend eine Gefährdung nicht ausschließen.

Michelle A. wurde mehrfach in der Umgebung von Stuttgart, Pforzheim und Calw gesehen. Zuletzt am vergangenen Sonntag, 13.10. in Stuttgart.