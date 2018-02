Stuttgart Unterrichtsausfall: SPD will Ministerin im Landtag vorführen

Stuttgart.

Die SPD-Landtagsfraktion will Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) wegen mangelhafter Unterrichtsversorgung in die Zange nehmen. Im Parlament in Stuttgart will sie über die Gründe für den Ausfall von Pflichtunterricht an baden-württembergischen Schulen diskutieren. Die Sozialdemokraten sehen Versäumnisse der grün-schwarzen Landesregierung, insbesondere die Streichung von über 1000 Lehrerstellen im vergangenen Jahr. Eisenmann hingegen weist darauf hin, dass sie den vom SPD-geführten Kultusministerium besiegelten Abbaupfad bei den Lehrerstellen gestoppt und Rekordsummen in die Bildung investiert habe.