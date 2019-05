Stuttgart Vereinfachter Wolfs-Abschuss: Bauern gegen Naturschützer?

Stuttgart.

Der von der Bundesregierung geplante vereinfachte Abschuss von Wölfen ist für den Landesbauernverband (LBV) ein Schritt in die richtige Richtung. Ähnlich äußerte sich der Schafzuchtverband im Südwesten, er wünschte sich außerdem mehr Tempo bei der Umsetzung. Kritik kam vom Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND). Der Gesetzentwurf des Bundeskabinetts sieht vor, dass ein Abschuss der streng geschützten Wölfe auch dann möglich sein soll, wenn unklar ist, welches Tier genau zum Beispiel die Schafherde angegriffen hat. Es können demnach so lange Wölfe in der Gegend geschossen werden, bis es keine Attacken mehr gibt - auch wenn dafür ein ganzes Rudel getötet wird. Die Behörden der Länder müssen aber jeden Abschuss wieder einzeln genehmigen.