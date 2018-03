Stuttgart.

Nach der missglückten Landung eines Kleinflugzeugs aus Berlin am Stuttgarter Flughafen ermittelt nun die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU). Die Spezialisten der Bundesbehörde prüften derzeit die Umstände des Unfalls, sagte ein Sprecher der Polizei am Samstag. Bei der Landung kam das Leichtflugzeug aus der Hauptstadt am Freitagabend von der Landebahn ab, durchbrach einen Außenzaun des Stuttgarter Airports und kam in einem Feld zum Stehen. Der 58 Jahre alte Pilot und seine drei Begleiter konnten das Flugzeug selbstständig verlassen, zwei Mädchen im Alter von 9 und 13 Jahren erlitten leichte Verletzungen. Der Gesamtschaden wurde mit 250 000 Euro beziffert.