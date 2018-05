Stuttgart Vermittlung von Welpen aus illegalem Tiertransport gestoppt

Im Kampf gegen Tollwut könnten keine Ausnahmen gemacht werden, betonte Stegmanns. Die Impfung sei notwendig, üblich und von Anfang an geplant gewesen. Die jüngsten beiden Fälle von Tollwut bei Hunden in Deutschland seien bei illegal eingeführten Welpen entdeckt worden. Vorsicht sei geboten. Wünn möchte die Tiere so rasch wie möglich in gute Hände geben, um Schäden bei der Sozialisierung zu vermeiden.

Bei den ursprünglich 116 Tieren habe es keine Hinweise auf Tollwut gegeben, sagte Wünn, auch nicht bei den rund 15 gestorbenen Tieren. 20 Hundewelpen seien inzwischen abgegeben worden. Auch sie müssten nun aber unter Quarantäne gestellt werden, bis der Impfstoff sicher wirke, sagte Stegmanns. Wünn zufolge sind noch 65 Hunde und 15 Katzen in der Einrichtung. Polizisten hatten die teilweise kranken Tiere Anfang April bei einer Routinekontrolle in einem slowakischen Lastwagen entdeckt und beim Tierheim abgeliefert.