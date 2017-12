Stuttgart Vermittlung zwischen den Religionen: Neues Modellprojekt

Stuttgart.

Um den Austausch der Konfessionen zu fördern, sollen in Ellwangen, Freiburg, Ravensburg und Sinsheim künftig Räte der Religionen tätig werden. Das Integrationsministerium und die Stiftung Weltethos starteten am Freitag ein entsprechendes Projekt. "Ich glaube, dass das Format hervorragend zum Dialog zwischen Kommune und Bürgergesellschaft beitragen wird", sagte Integrationsminister Manne Lucha (Grüne) in Stuttgart. Das Vorhaben werde mit insgesamt 100 000 Euro unterstützt.