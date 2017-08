Stuttgart Verspätungen und Ausfälle

Die Störung ist behoben. Die Bahnen fahren laut VVS nun wieder planmäßig.

12.20 Uhr

Die S-Bahnen verkehren nun wieder, allerdings in Richtung Backnang und in Richtung Schorndorf jeweils ohne Halt in Nürnberger Straße und Sommerrain. Der Gleisabschnitt ist auch weiterhin nur bedingt befahrbar, daher wird es noch einige Zeit zu Verspätungen kommen.

11.21 Uhr

Die Bahnen fahren bis Waiblingen beziehungsweise Cannstatt und wenden dort.

10.40 Uhr

Der Bahnbetrieb zwischen Bad Cannstatt und Waiblingen wurde vorübergehend komplett eingestellt.

10.28 Uhr

Wegen eines Personenunfalls kommt es derzeit bei S-Bahnen und Regionalbahnen zu Verpsätungen und Ausfällen. Betroffen sind S2 und S3 sowie R2 und R3.