Stuttgart Versuchte Vergewaltigung - Zeugen gesucht

Stuttgart.

Ein Unbekannter hat am Samstag eine 19 Jahre alte Frau in der Olgastraße überfallen und versucht sie in eine Hofeinfahrt zu zerren. Der Mann griff sein Opfer gegen 04.30 Uhr auf der Straße an, zerrte die Frau in eine Hofeinfahrt und wollte sich offenbar an ihr vergehen.