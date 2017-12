Stuttgart VfB-Sportvorstand Reschke: Mindestens ein Neuzugang

Stuttgart.

Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart will in der Winterpause mindestens einen Neuzugang für die Offensive holen. "Ich kann den Fans und all denen, die den VfB Stuttgart leben, nur versichern, dass wir alles daran setzen werden und auch optimistisch sind, dass wir sinnvolle Lösungen für die Offensive finden werden", sagte Sportvorstand Michael Reschke am Mittwoch. "Eine mit Sicherheit."