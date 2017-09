Stuttgart.

Außenverteidiger Emiliano Insua hat erstmals nach seiner Oberschenkelverletzung wieder Teile des Mannschaftstrainings des VfB Stuttgart absolviert. Der Argentinier machte am Dienstag gemeinsam mit dem Team einige Aufwärmübungen, wie ein Sprecher des Clubs sagte. Auch der zuletzt angeschlagene Chadrac Akolo war dabei. Der 28-jährige Insua hatte sich in einem Testspiel in der Vorbereitung eine tiefe Fleischwunde über den rechten Knie zugezogen. Für das nächste Spiel in der Fußball-Bundesliga am Samstag bei Eintracht Frankfurt ist er noch keine Option.