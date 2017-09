Stuttgart.

Vier AfD-Unterstützer sind beim Aufhängen von Wahlplakaten in Stuttgart angegriffen worden. Eine größere Gruppe vermummter Personen soll die Männer am Dienstagabend angegangen und beleidigt haben, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Gruppe ist laut Polizei vermutlich dem linken Spektrum zuzuordnen. Zwei 37 und 36 Jahre alte Plakatierer wurden der Mitteilung zufolge leicht verletzt. Die hinzugerufene Polizei stellte bei der anschließenden Fahndung vier Männer und eine Frau. Darunter war ein 24-Jähriger, den die Angegriffenen wiedererkannt haben wollen. Aufgrund des vermuteten politischen Hintergrunds ermittelt der Staatsschutz der Kriminalpolizei Stuttgart gegen die bislang größtenteils unbekannte Gruppe. Dass es sich bei den Angegriffenen um Plakatierer der AfD handelt, hat die Partei am Mittwoch selbst mitgeteilt.