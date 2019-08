Stuttgart Vier kleine Totenkopfäffchen in der Wilhelma

Die Verantwortung für den Nachwuchs teilen sich die Weibchen. "Am Anfang kümmern sich nur die Mütter um die Jungtiere, später unterstützen auch die Schwestern und Tanten", erklärt die Tierpflegerin. „Die Töchter bleiben ihr Leben lang in ihrer Geburtsgruppe und lernen so schon in jungen Jahren, worauf es bei der Aufzucht ankommt.“ Auch innerhalb der Gruppe haben die Weibchen das Sagen und geben den Ton an, während die Männer meist etwas Abstand halten und lieber unter sich bleiben. Kommuniziert wird in der Affenbande mit Lauten vom Fiepsen bis zum Zwitschern.

Illampu hat auch im vergangenen Jahr für Nachwuchs gesorgt

Richtig interessant werden die Männer für ihre potentiellen Partnerinnen erst in der Paarungszeit. Dann muss Zuchtmann Illampu, der bereits im vergangenen Jahr in der Wilhelma erfolgreich für Nachwuchs sorgte, kräftig an Körperumfang zulegen. Denn starke Männer sind bei den weiblichen Äffchen besonders gefragt. Da Illampu jedoch das einzige Männchen in der Gruppe ist, muss er keine Konkurrenz fürchten. Die in der Natur zum Teil heftigen Kämpfe, die die Männchen um das Paarungsrecht untereinander ausfechten, bleiben ihm erspart. Erst wenn Illampus Söhne zu aufmüpfig werden und in die Geschlechtsreife kommen, könnte der Haussegen in der Gruppe schief hängen. Bevor es dazu kommt, ziehen die Jungtiere im Rahmen des Europäischen Erhaltungszuchtprogramms in andere Zoos um. Außerdem wird alle drei Jahre der Zuchtmann in einer Gruppe ausgetauscht, um Inzucht zu vermeiden und um sicherzustellen, dass die Töchter in ihren Familien bleiben können.